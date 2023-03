Durch eine Dialog-Funktion ermöglicht das Cockpit den direkten Austausch zwischen Apotheke und Hersteller. Es ist der „direkte Draht“ zum zuständigen Außendienstmitarbeiter. Was im Apothekenalltag an Fragen oder Wünschen auftaucht, hier kann es ausgetauscht werden, ohne auf den nächsten Besuchstermin warten zu müssen. Aus Industrie-Sicht wird so die Betreuungs-Frequenz erhöht, die Zusammenarbeit mit den Apotheken-Kunden digital unterstützt und damit noch enger. „Das POS-Cockpit ersetzt nicht den Besuch vor Ort, es eröffnet dem OTC-Außendienst einen zusätzlichen Kanal, seine Kunden optimal zu betreuen“, erläutert APOVID-Geschäftsführer Becker.