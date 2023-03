„Je mehr Modellprojekte zum Impfen in Apotheken an den Start gehen, umso eher nutzt es den PatientInnen und der gerade wieder einmal sehr unter Druck stehenden Apothekerschaft“, sagt der BVDAK-Vorsitzende Dr. Stefan Hartmann. „Wenn wir immer nur darauf warten, dass von der Berliner Gesundheitspolitik angeblich gute Vorschläge kommen, die sich dann als Flop erweisen, dann ist es sinnvoll, die Leistungspalette mit eigenen Vorschlägen auszubauen“, meint Dr. Stefan Hartmann. Die Erkenntnisse aus zahlreichen Modellprojekten sowie die guten Erfahrungen in anderen Ländern zeigen, dass Impfungen in Apotheken insgesamt positiv bewertet würden und zudem Potenzial bieten könnten, Impfquoten zu verbessern. Zudem habe die Corona-Pandemie den Nutzen von Impfungen für die Prävention von Krankheiten vielen Menschen bewusst gemacht. Dieses Momentum sollte genutzt werden, um weitere niedrigschwellige Impfungen anzubieten. Auch Schutzimpfungen gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) sollten daher zumindest allen PatientInnen angeboten werden dürfen, für die eine STIKO-Impfempfehlung vorliegt.

Die seit 2013 in fast allen Bundesländern stagnierenden oder sogar leicht rückläufigen FSME-Impfquoten stünden im Kontrast zu den sich immer weiter ausbreitenden Risikogebieten. Mehr als 400 PatientInnen erkrankten seit 2017 jährlich an FSME. Die Mehrzahl (87 bis 99%) der in diesen Jahren übermittelten FSME-Erkrankten sei gar nicht oder nur unzureichend geimpft. Eine Steigerung der Impfquoten, insbesondere in Kreisen mit hoher FSME-Inzidenz, könne einen erheblichen Teil der Erkrankungen verhindern, betont der BVDAK. Mit dem Impfangebot in Apotheken werde nicht das Ziel verfolgt, ein konkurrierendes, sondern ein ergänzendes Angebot zu Impfungen in Arztpraxen zu schaffen.