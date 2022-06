Im Juni 2021 ging die gesund.de App in den Stores an den Start. Seit dem ist viel passiert: Das erste Jahr von gesund.de war geprägt von großen Erfolgen und auch von Herausforderungen wie der verspäteten Einführung des E-Rezeptes. Am Ziel von gesund.de hat sich dabei nichts geändert: Gesundheit ein Zuhause geben.

„Klar: Der Start von 0 auf 100 hat viel Energie gekostet. Aber das war notwendig, um heute ganz vorne mitspielen zu dürfen“, erinnert sich Maximilian Achenbach, Mitglied der dreiköpfigen Geschäftsführung von gesund.de an die Anfänge. „Die Belohnung: Mit unserem starken Produkt sind wir bereit für die E-Rezept-Einführung.“ Man sei bewusst mit einem Minimum Viable Product (kurz: MVP) in den Markt gestartet: mit einem Basisprodukt, dessen Funktionen kontinuierlich und unmittelbar auf Basis des Nutzerfeedbacks verbessert und ausgebaut werden. „Das befähigt uns dazu, auch kurzfristig auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren“, so Achenbach.