B-Vitamine: Multitalente für die Frau

Frauen erleben eine Vielzahl an Situationen, in denen ein „Mehr“ an bestimmten Mikronährstoffen unterstützen kann. Aber wann sollte speziell der B-Vitaminstatus unter Beobachtung stehen?

• Bei Müdigkeit, Energielosigkeit oder einem allgemein erhöhten Stresslevel können

bestimmte B-Vitamine dazu beitragen, die Belastung durch Stresshormone zu

reduzieren und die Stressresistenz zu steigern.(2)

• Orale östrogenhaltige Kontrazeptiva agieren als B-Vitamin Räuber: Die regelmäßige

Einnahme der Pille erhöht den Bedarf an Vitamin B 2 und B 6 und stört die

Folatresorption.(4)

• Es wird vermutet, dass die gezielte Zufuhr von Vitamin B 6 Anzeichen des

prämenstruellen Syndroms (PMS) mildern kann.(6)

• Ab Beginn des Kinderwunsches bis zum ersten Trimenon der Schwangerschaft wird

eine gesteigerte Zufuhr von Folat empfohlen, da Folat das Risiko von

Neuralrohrdefekten senken kann.(3,6)

• Bestimmte B-Vitamine sind in Phasen vermehrter Zellteilung und der damit

einhergehenden gesteigerten DNA-Synthese bedeutend. In einer Schwangerschaft kann

so ein Mehrbedarf an B-Vitaminen entstehen.(6)