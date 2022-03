In der klassischen Apotheke können die Angestellten Rezepte nur beliefern, wenn sie zeitaufwändige Laufwege in Kauf nehmen. Das Gleiche gilt für OTC-Wünsche. Ist dagegen ein Kommissionierer verfügbar, sind die Angestellten immer in Kontakt mit dem Kunden. Das Rezept oder der OTC-Wunsch werden durch Eintippen oder Einscannen ins Warenwirtschaftssystem vom Kommissionierer in unmittelbarer Nähe zum HV-Tisch ausgeworfen, so dass das Personal nach weiteren Wünschen fragen oder eine Zusatzempfehlung aussprechen kann. Zeit- und Aufwandsersparnis stehen außer Frage. Die Mitarbeiter können sich den Kunden intensiver widmen, diese besser beraten und gegebenenfalls Zusatzverkäufe realisieren. Ziel bei der Automatisierung ist es, mehr Freiraum für das Personal zu schaffen und deren Arbeitsleistung durch weniger belastende Tätigkeiten zu optimieren. Kein Angestellter wird dabei überflüssig, das Gegenteil ist der Fall. Alle können sich viel stärker in den Apothekenbetrieb einbringen und maßgeblich dazu beitragen, dass die Kundenbindung und der Umsatz verbessert werden, ohne dass noch mehr Mitarbeiter eingestellt werden müssen.