Gegen Tinnitus ist ein Kraut gewachsen

Ginkgo ist nicht gleich Ginkgo und Extrakt ist nicht gleich Extrakt! Reproduzierbare Qualität beginnt beim Ausgangsmaterial. Alle Arbeitsabläufe auf den hauseigenen Plantagen von Dr. Willmar Schwabe - vom Anbau über die Ernte bis zur Trocknung - unterliegen den GACP-Richtlinien (Good Agricultural and Collection Practice). Aus dem gewonnenen Pflanzenmaterial wird seit 1965 der Ginkgo-Spezialextrakt EGb 761® in einem hochtechnisierten Prozess in vielen kontrollierten Einzelschritten hergestellt. Der Ginkgo-Spezialextrakt EGb 761® gilt heute als einer der weltweit am besten untersuchten Pflanzenextrakte.