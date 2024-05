In die Cochrane-Analyse wurden 34 Studien (15 zur Prävention, 19 zur Behandlung) mit 8526 Teilnehmenden einbezogen. Davon wurden 22 mit Erwachsenen und zwölf mit Kindern durchgeführt. Die meisten Studien stammen aus den USA (n = 18), gefolgt von Indien, Indonesien, dem Iran und der Türkei (je zwei Studien) sowie Australien, Burkina Faso, Kolumbien, Dänemark, Finnland, Tansania, Thailand und dem Vereinigten Königreich (je eine Studie). In den 15 Präventions­studien wurde entweder eine gewöhnliche Erkältung (d. h. eine akute virale Rhinopharyngitis) (n = 8) oder eine Infektion der oberen Atemwege (n = 7) untersucht. Fast alle therapeutischen Studien (17/19) fokussierten sich auf die gewöhnliche Erkältung. Die meisten Studien (17/34) bewerteten die Wirksamkeit von Zinkacetat, -gluconat und -orotat in Form von Lutschtabletten (3 Prävention; 14 Behandlung); am häufigsten wurde die Form von Zinkgluconat-Lutschtabletten (9/17) untersucht. Zinkgluconat wurde in Dosierungen zwischen 45 und 276 mg/Tag für 4,5 bis 21 Tage angewendet. In fünf (5/17) Studien wurden Zinkacetat-Lutschtabletten und in zwei sowohl Acetat- als auch Gluconat-Lutschtabletten untersucht. In einer Studie wurde intranasales Zinkgluconat zusammen mit Zink­orotat-Lutschtabletten eingesetzt. 17 von insgesamt 34 Studien untersuchten keine Lutschtabletten, sondern Kapseln (n = 1), Pulver zum Auflösen (n = 3), Tabletten (n = 5), Sirup (n = 4) und Nasensprays/-gele (n = 4). Die meisten Studien hatten in mindestens einem Bereich ein unklares oder hohes Verzerrungsrisiko (Bias).