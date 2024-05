Seit Montelukast 1998 eingeführt wurde, erfolgten in England schätzungsweise 44 Millionen Verordnungen. In der Folge wurden der MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) 1.223 Fälle neuropsychiatrischer Ereignisse unter der Einnahme des Leukotrien-Rezeptorantagonisten gemeldet.

Diese mögliche Nebenwirkung wurde 2008 in die Fachinformation aufgenommen und eine detaillierte Warnung wurde 2019 hinzugefügt. Dabei handelt es sich um das mögliche Auftreten von

Schlafstörungen,

Halluzinationen,

Angstzuständen und

Depressionen sowie

Verhaltensänderungen

in allen Altersgruppen. In der Altersgruppe jüngerer Kinder waren es vorwiegend Aggressionen, Alpträume und Ängste, in der Altersgruppe der 13- bis 17-Jährigen Ängste, Depressionen und suizidale Gedanken.

Mögliche neuropsychiatrische Ereignisse unter der Montelukast-Einnahme wurden nun unter Berücksichtigung weiterer Meldungen erneut bewertet. Dies führte zu neuen Warnhinweisen (Black-box) und aktualisierten Informationen für Verordner und Betroffene in Großbritannien.