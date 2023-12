Wofür steht das „contin“ in Oxycontin?

Ende der 80er-Jahre drohte das Patent von MS Contin auszulaufen, und so kam Oxycodon ins Spiel. Entdeckt worden war das Opioid bereits 1916 von deutschen Chemikern. Die Idee in den 80er-Jahren war, auch Oxycodon in retardierter Form auf den Markt zu bringen. Das gelang nicht nur, zusätzlich konnte die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA überzeugt werden, bei Oxycontin den Vermerk im Beipackzettel zu erlauben, dass man aufgrund des verzögerten Freisetzungsmechanismus davon ausgeht, dass Oxycontin weniger abhängig mache als Konkurrenzprodukte. Es braucht nicht unbedingt Pharmazeut*innen, um zu verstehen, wie leicht sich eine Retardierung umgehen lässt.

Die Opioid-Krise nahm also ihren Lauf und kann wie eingangs erwähnt in zahlreichen Verfilmungen nachvollzogen werden. Wir widmen uns nun aber in diesem Adventsrätsel einem noch weiteren Blick zurück.