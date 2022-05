Nach einem stetigen Zuwachs der Melderate in den vergangenen Jahr(zehnt)en verzeichnete die AMK mit Beginn der SARS-CoV-2-Pandemie im Jahr 2020 einen dramatischen Melderückgang, der bis heute anhält. Auch die Anzahl meldender Apotheken gehe seither kontinuierlich zurück, was vermuten lasse, dass die Belastung der Pandemie das ohnehin bestehende Problem des sogenannten Underreportings im Spontanberichtswesen verschärfe. Auch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bestätigt der AMK zufolge den Rückgang an Meldungen durch Angehörige der Heilberufe, und zwar bezogen auf nicht (COVID-19-)Impfstoffe. Es beziffert die Reduktion seit Pandemiebeginn auf über 35 Prozent.