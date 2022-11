Die talgproduzierenden Meibom-Drüsen befinden sich am Innenrand des oberen und unteren Augenlids und haben daher direkten Kontakt zur Augenoberfläche. Das abgesonderte fetthaltige Sekret geht mit jedem Lidschlag auf den Tränenfilm über und stabilisiert dessen Oberfläche – ein natürlicher Schutz vor dem Austrocknen. Sind die Drüsen verstopft, mangelt es an Lipiden als äußere Schicht des Tränenfilms, wodurch die wässrige Phase vermehrt verdunstet. Zudem fungieren die Lipide am Lidrand als Barriere, welche die Tränenflüssigkeit am Auslaufen hindert.3 Eine Meibom-Drüsen-Dysfunktion geht daher typischerweise mit tränenden und dennoch trockenen Augen einher.