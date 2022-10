Beide Wirkstoffe verschieben den Eisprung um mindestens fünf Tage. Das genügt, um das fertile Fenster zu schließen, da die Überlebensdauer von Spermien im weiblichen Genitaltrakt drei bis fünf Tage beträgt

Unterschiedlich sind jedoch die jeweiligen Wirkfenster. Im Gegensatz zu Levonorgestrel wirkt Ulipristal auch noch, wenn der LH-Anstieg bereits begonnen hat. Als selektiver Progesteron-Rezeptormodulator ist die Substanz in der Lage, den LH-Spiegel wieder unter die kritische Grenze zu senken. Erreicht der Follikel eine Größe von etwa 20 mm ist ein Eisprung möglich. Bis zu einer Follikelgröße von 18 mm kann Ulipristal die Ruptur verhindern und somit die Ovulation verzögern. Hat der Follikel eine Größe von 18 mm überschritten, kann Ulipristal bei Einnahme vor dem LH-Peak die Follikelruptur noch in etwa der Hälfte der Fälle (44 bis 59%) fünf bis sechs Tage nach der Einnahme verschieben. Selbst bei Gabe zum Zeitpunkt des LH-Peaks ließ sich die Ovulation noch 24 bis 48 Stunden verschieben . Am effektivsten ist Ulipristal, wenn es vor dem LH-Peak eingenommen wird.

Die Einnahme von LNG muss vor Beginn des LH-Anstiegs erfolgen (siehe Abb. 1), danach ist Levonorgestrel wirkungslos. .

Wie unterscheiden sich die beiden Wirkstoffe in der Anwendung?

Während LNG bis zu 72 Stunden nach einer Verhütungspanne eingenommen werden muss, ist bei UPA die Einnahme 120 Stunden nach der Verhütungspanne möglich. Ungeachtet des gewählten Wirkstoffs sollte die Einnahme so schnell wie möglich erfolgen, bestenfalls noch in der Apotheke.