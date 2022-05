Unklare Besitzverhältnisse, Renditestreben und negative Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung: Die Liste der Bedenken gegen Medizinische Versorgungszentren in der Hand von Finanzinvestoren ist aufseiten der Ärzteschaft lang. Der Deutsche Hausärzteverband will gegensteuern. Bei der Frühjahrstagung in Hannover haben die Delegierten am vergangenen Freitag einen Maßnahmenkatalog verabschiedet und an die Politik adressiert.