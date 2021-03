MVZ in Investorenhand, besorgte Zahnärzte und mögliche Folgen

Die FDP sehe MVZ als Teil des Versorgungssystems, erläuterte Schinnenburg weiter. Doch seien MVZ teilweise gegenüber selbstständigen Vertragsärzten bevorzugt. „Werden MVZ als GmbH geführt, so sind die Haftungsrisiken reduziert, zudem können MVZ fast beliebig viele Zweigstellen gründen“, erklärte Schinnenburg. Darum fordere die FDP, dass Ärzte und MVZ rechtlich gleichgestellt werden. Nach Einschätzung von Schinnenburg haben Investoren heute bereits einen guten Zugang zu MVZ. Doch er bezweifle, dass alle Regularien vor Gerichten Bestand hätten. Schinnenburg erläuterte dazu: „Das MVZ-Gutachten sieht hier ebenso verfassungsrechtliche Probleme, etwa bei Versorgungshöchstquoten.“ Die Apotheken sieht Schinnenburg von der Diskussion um MVZ nicht betroffen. Aus seiner Sicht könnten aus dem Gutachten keine Schlüsse auf das Fremdbesitzverbot bei Apotheken gezogen werden. Doch das Thema ist komplex. Alle Antworten von Schinnenburg und weitere Gedanken zum Thema finden Sie in einem ausführlichen Beitrag in der DAZ 9/2021.