Weltweiter Anstieg der Masernfälle um 79 Prozent

Fast 17.338 Masern-Fälle sollen weltweit allein im Januar und Februar 2022 berichtet worden sein. 2021 waren es in diesem Zeitraum noch 9.665. Weil Masern sehr ansteckend sind, steigen die Fälle bei sinkender Impfquote schnell an. Die Behörden sind nun besorgt, dass dieser Anstieg nur ein Vorbote für Ausbrüche anderer Krankheiten sein könnte, die sich nicht so schnell ausbreiten. Zum Vergleich: In der Ukraine soll es 2018 allein 35.120 registrierte Erkrankungen gegeben haben. In den ersten beiden Monaten in 2019 sollen sich dort laut UNICEF weitere 24.042 Personen infiziert haben. Die Ukraine, die Philippinen und Brasilien verzeichneten zwischen 2017 und 2018 weltweit den stärksten Anstieg an Masernfällen. Der Ukraine-Krieg dürfte die Situation also noch verschärft haben.