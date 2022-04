Die Ampelpartner wollen Cannabis zu Genusszwecken entkriminalisieren. Noch in diesem Jahr könnte ein entsprechender Gesetzentwurf vorliegen, hofft zumindest die drogenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag, Kristine Lütke. Nun hat der Deutsche Hanfverband (DHV) ein Eckpunktepapier veröffentlicht, in dem er seine Vorstellungen präsentiert, wie die Cannabis-Regulierung in Deutschland künftig aussehen könnte.