Doch für die Anbindung an DEMIS waren bisher zwei Voraussetzungen zwingend notwendig: Zum einen musste eine spezielle Software installiert sein. Zum anderen wurde ein Zertifikat benötigt, mit dem sich das jeweilige Labor oder Testzentrum im System authentifizieren kann. Mit dieser Hürde soll ab dem vierten Quartal 2021 nun Schluss sein. Wie Torsten Hoffmann von der Gematik gegenüber der DAZ erklärt, wird es dann zusätzlich zu den bisherigen Zugängen auch ein neues webbasiertes Meldeportal geben, in das positive Corona-Schnelltest-Ergebnisse eingetragen werden können. Voraussetzung ist lediglich, dass man als Leistungserbringer über eine Verbindung zur Telematikinfrastruktur (TI) verfügt. Das käme vor allem denjenigen Apotheken und Arztpraxen zugute, so Hoffmann, die relativ wenige Corona-Schnelltests durchführen und für die es sich bisher nicht gelohnt hat, einen speziellen DEMIS-Zugang zu installieren.