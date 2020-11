„GERDA“ ist Geschichte

Vor mehr als einem Jahr startete das E-Rezept-Modellprojekt „GERDA“ im Südwesten der Republik – initiiert von Apothekerkammer und -verband. Mit dabei die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Baden-Württemberg und ihr Telemedizinangebot Docdirekt. Das Telemedizin-Start-up TeleClinic sorgte dafür, dass die ärztlichen Verschreibungen in den teilnehmenden Vor-Ort-Apotheken landeten. Pünktlich zum Startschuss am 1. November 2019 boten 40 Ärzte Online-Sprechstunden an. Knapp 50 Apotheken in den Modellregionen Stuttgart und Landkreis Tuttlingen waren in der Lage, die E-Rezepte zu empfangen und zu beliefern. Zuletzt sollen es etwas weniger gewesen sein.