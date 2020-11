Risikopatienten sollen Anspruch auf Schutzmasken erhalten

Am vergangenen Wochenende haben die Regierungsfraktionen nochmals an ihrem Entwurf für das Dritte Bevölkerungsschutzgesetz gefeilt. Anlass gab nicht zuletzt die öffentliche Anhörung vergangene Woche im Gesundheitsausschuss. Hier wurde teils massive Kritik an den neuen beziehungsweise nachgebesserten Ermächtigungsgrundlagen für die grundrechtseinschränkenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie laut. Nachdem in der letzten Zeit zahlreiche Maßnahmen der Länder gekippt wurden – ein Stichwort ist das Beherbungsverbot –, soll nun mehr Rechtssicherheit hergestellt werden. Zudem will man die Akzeptanz für und das Vertrauen in die Maßnahmen wieder erhöhen. Dafür soll insbesondere ein neuer und inzwischen per Änderungsantrag nachgebesserter § 28a Infektionsschutzgesetz sorgen, der Details zu zulässigen Schutzmaßnahmen regelt.