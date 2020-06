BPhD und ABDA: Noch mehr Flexibilität in der Famulatur gewünscht

Die ABDA begrüßt in ihrer Stellungnahme die Absicht, „die mit dem Zweiten Bevölkerungsschutzgesetz geschaffene Möglichkeit zu nutzen, Abweichungen u. a. von der Approbationsordnung für Apotheker (AAppO) zu ermöglichen“ und befürwortet die im Entwurf vorgesehenen Vorschriften „ausnahmslos“. Einzig beim Thema Famulatur hat man eine Anregung: Laut dem Referentenentwurf sollen Famulaturen auch außerhalb der Semesterferien abgeleistet werden dürfen, wenn der Lehrbetrieb der Universität ruht. Sollte die Famulatur nicht beendet werden können, weil die Unis wieder öffnen oder Prüfungen verlegt werden, sollen die bereits abgeleisteten Zeiten auf die Famulatur angerechnet werden. Die ABDA regt nun an, die Zeiten auch in dem Fall anzurechnen, dass die Famulatur aufgrund der epidemischen Lage, zum Beispiel aus Quarantänegründen, abgebrochen werden musste – unabhängig davon, ob die Famulatur in der vorlesungsfreien Zeit oder bei geschlossenem Lehrbetrieb absolviert wurde.

Außerdem wünscht sich die ABDA einen Ermessensspielraum für die Landesprüfungsämter, damit Studierende zum 1. Staatsexamen zugelassen werden können, auch wenn sie ihre Famulatur noch nicht zur Gänze absolvieren konnten.