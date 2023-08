In Deutschland werden jährlich etwa 13 Millionen Rezepturarzneimittel von Apothekern und PTA hergestellt. Dies geschieht, um Versorgungslücken zu schließen, die durch industrielle Medikamente nicht abgedeckt werden. Diese hohe Anzahl unterstreicht die Notwendigkeit individuell angefertigter Medikamente für Patienten und die Wichtigkeit der Arzneimittelherstellung in Apotheken.

Die Herstellung von Rezepturarzneimitteln beinhaltet verschiedene Herausforderungen wie rechtliche Vorgaben, hohe Qualitätsanforderungen und komplexe pharmazeutische Entscheidungen. Der Deutsche Apotheker Verlag bietet im Rahmen der digitalen Fortbildungsreihe "DAV-Rezeptursommer" sechs zertifizierte Online-Vorträge zu anspruchsvollen Themen in der Rezeptur an. Diese reichen von der Herstellung von Zäpfchen und der Verwendung von Rührsystemen bis hin zu Augenzubereitungen, der Verarbeitung grenzflächenaktiver Wirkstoffe, Kapselherstellung und Digitalisierung in der Rezeptur.

Egal zu welcher Tageszeit oder an welchem Ort – sei es in der Apotheke, auf dem Balkon oder im Park – Sie können sich von erfahrenen Experten durch den Sommer begleiten lassen und so einfache Lösungen für Ihre Rezepturprobleme finden.

Die mit 6 Punkten akkreditierte Veranstaltung ist bis zum 17. September buchbar. Alle Vorträge stehen online bis zum 30. September zur Verfügung.

Jetzt teilnehmen!