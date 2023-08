Tipps und Tricks für die Medikationsanalyse – Fall 10: Viel Lärm um nichts oder doch ernsthafte Probleme von Kopf bis Bauch?

Mit der erweiterten Medikationsberatung bei Polymedikation leisten Apothekerinnen und Apotheker einen sehr wichtigen Beitrag zur Arzneimitteltherapiesicherheit. Seit Juni 2022 dürfen Apotheken diese Leistung im Rahmen der Pharmazeutischen Dienstleistung erbringen. Doch wie genau lässt sich eine Medikationsanalyse in die Praxis umsetzen? Anhand von ausgewählten Patientenfällen stellen Ihnen unsere Expertinnen und Experten vor, wie Sie und Ihr Team Schritt und Schritt vorgehen, um arzneimittelbezogene Probleme zu erkennen und zu lösen. Dabei orientieren sich die einzelnen Fälle am Apotheken- und Praxisalltag. Außerdem lernen Sie kennen, wie man Probleme und Perspektiven am besten kommuniziert.



Das Online-Live-Event ist kostenlos für Abonnenten der Deutschen Apotheker Zeitung, Kunden von Scholz online sowie DPhG-Mitglieder. Die Veranstaltung findet am 23.8. von 20 bis 21 Uhr statt, die Aufzeichnung sowie die Unterlagen sind kurz nach der Live-Veranstaltung online verfügbar. Die Inhalte sind bis zum 31.12.23 abrufbar.

