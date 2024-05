Wo Rechtsschutz wirklich schützt

Der Grundbaustein im Firmenrechtsschutz deckt die rechtlichen Interessen der Apotheke ab. Hierzu gehören allgemein wichtige Themen wie Arbeitsrechtsschutz. Bei Streitigkeiten mit Angestellten in erster Instanz tragen allerdings beide Parteien ihre Verfahrenskosten selbst, Verwaltungs-, Sozial- und Steuerrechtsschutz – in guten Tarifen ab dem Widerspruchsverfahren und Schadenersatzrechtsschutz. Bei Apotheken sollte hier ergänzend der Vertragsrechtsschutz für Verträge mit Zulieferern und Kunden inkludiert sein, um millionenfachem Missbrauch vorzubeugen, gilt der jedoch nur für den gerichtlichen Bereich. Wegen der zunehmenden Zahl an Botendiensten ist auch der Verkehrsrechtsschutz wichtig. Er gilt für alle auf die Firma zugelassenen Motorfahrzeuge zu Lande. Ein Drohnenlieferservice wäre also nicht abgesichert. Außerdem sollte der Immobilien-Rechtsschutz nicht fehlen, und zwar sowohl für eigene als auch für gepachtete und gemietete Geschäftsräume, sowie der oben schon erwähnte Spezial-Strafrechtsschutz. Ein Tipp für Gründer: Wer schon privaten Rechtsschutz hat, sollte prüfen, ob für ihn die Niederlassungsklausel gilt. Falls nicht: Rechtsschutz arbeitet sehr oft mit Wartezeiten von (meist) drei Monaten ab Beginn. Da die entscheidenden Verträge alle vor der Eröffnung datieren, sollte Rechtsschutz spätestens drei Monate vor der ersten weitreichenden Unterschrift vorhanden sein (sonst hat das Netz von Anfang an riesige Löcher).