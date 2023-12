Das ABC der tierischen Apothekennamen

Der Adler ist als König der Lüfte neben dem majestätischen Löwen das Tier, das am häufigsten auf Wappen vorkommt. Kein Wunder also, dass sich auch viele Apotheken nach dem Raubvogel benennen, vor allem in ehemals preußischen Gegenden, denn hier zieren Adler besonders viele Wappen.

Auch der Bär kann sich sehen lassen und ist nicht zuletzt auf dem Berliner Wappen abgebildet. Warum das so ist, ist nicht klar rekonstruierbar, vielleicht weil man den Bären im Mitthochdeutschen mit e schrieb, sonst hieße die Stadt heute vielleicht auch Bär-lin. Wie dem auch sei, Bären-Apotheken gibt es einige und das auch, weil Apotheken ihre Patienten dabei unterstützen, zurück zu (Bären-)Kräften zu gelangen.

C wie Chamäleon, D wie Delphin und E wie Elch-Apotheke

Haben Sie schon einmal von einer Chamäleon-Apotheke gehört oder wird Ihnen dieser Name zu bunt? Der Farbwechsel dient dem Chamäleon übrigens in erster Linie nicht zur Tarnung, sondern zur Kommunikation mit den Artgenossen z. B. während der Partnerwahl. Auch äußere Faktoren führen dazu, dass die Tiere ihre Farbe ändern, so werden sie bei Sonneneinstrahlung heller, um das Licht zu reflektieren.

Wen es mehr unter Wasser als an Land zieht, der sollte vielleicht einmal in die Delphin-Apotheke abtauchen. Tatsächlich kennen sich diese Tiere bestens mit Drogen aus. Man konnte bereits beobachten, wie sich Große Tümmler an Kugelfischen berauschen. Dazu kauen die Delfine leicht auf den Kugelfischen herum, welche in Folge das Gift Tetrododoxin abgeben, das die Delfine in eine Art Trance versetzt.

Ein Antitoxin gegen Pflanzengifte findet sich in der Spucke von Elchen. Forscher vermuten, dass Enzyme im Speichel der Tiere Giftstoffe von Pflanzen bzw. Pilzen abbauen können. So könnten sich die Elche an die Giftproduktion, den natürlichen Fraßschutz der Pflanzen, anpassen. Auch in Apotheken weiß man bei Vergiftungen Rat, naheliegend ist also der Name Elch-Apotheke.

F wie Falken-, G wie Gänse- und H wie Hirsch-Apotheke

Umsicht trotz Stress zu bewahren, ist gelebter Alltag in den meisten Apotheken. Besonders umsichtig ist auch der Falke, im Gegensatz zu anderen Vögeln hat er 15 Halswirbel. Der Turm-Falke kann seinen Kopf sogar um 180 Grad drehen, um seine Beute besonders gut zu erspähen. Eine tolle Umsicht hat man bestimmt nicht zuletzt in Falken-Apotheken.

Gänse hingegen sind besonders gesellige und soziale Vögel, deshalb passt der Name Gänse-Apotheke natürlich auch ganz hervorragend. Denn was zeichnet eine Apotheke mehr aus als ihr tolles Team?

Tränen heilen die Seele, sie versorgen unsere Augen mit Flüssigkeit, schützen sie vor Infektionen und reinigen sie bei Kontakt mit Schmutz und Staub. Sie sind, wenn man es so will, echte Alleskönner in der Heilkunst. Vielleicht galt die Träne des Hirschs auch deshalb früher als Heilmittel - ein zähes braunes Exkret, das in den Tränenhöhlen des Paarhufers entsteht. Treffend also der Name Hirsch-Apotheke, wegen all den heilenden Arzneimitteln, die in den Schubladen einer Apotheke zu finden sind.

I wie Igel-, J wie Jaguar-, K wie Känguru und L wie Löwen-Apotheke

Besonders gut im Abwehren ist ein uns heimisches Tier: Mit rund 6000 bis 8000 Stacheln auf dem Rücken kann sich der Igel zu einer Kugel zusammenrollen, so dringt kein Angreifer mehr zu ihm vor. Weil Apotheken Patienten dabei unterstützen, Krankheiten abzuwehren, ist der Name „Igel-Apotheke“ also eine treffende Wahl.

Kommt ein Kundenansturm in die Offizin, fährt das Apothekenteam zu Spitzengeschwindigkeit auf, um alle mit Arzneimitteln zu versorgen. Mit zu den schnellsten Landtieren zählt übrigens der Jaguar, mit bis zu atemberaubenden 80 km/h prescht er durch den Regenwald. Ob es wohl eine Jaguar-Apotheke gibt oder glauben Sie, dass dieser Name nur für das Botenauto infrage kommt?

Haben Sie schon einmal von einer Känguru-Apotheke gehört? Tatsächlich hatten die Beuteltiere schon ihre Berührungspunkte mit Drogen und stellten das Parlament in Tasmanien vor Probleme. Kleine Kängurus, sogenannte Wallabys, drangen in dem australischen Bundesland auf Mohnfelder der Pharmaindustrie vor und fraßen die narkotisierenden Samen. In Folge des Rauschs sprangen die Wallabys im Kreis und trampelten dabei die Mohnpflanzen nieder. Die geheimnisvollen Kreise auf den Feldern stellten die Landwirte zunächst vor ein Rätsel, bis sie herausfanden, wer diese hinterlassen hatte.

Der königliche Löwe ist, wie anfangs bereits genannt, neben dem Adler das Tier, das am häufigsten auf Wappen zu finden ist. Nicht zuletzt auf dem bayerischen Staatswappen prangen goldene Löwen. Vor allem in Süddeutschland gibt es häufig Wappen mit dem König der Tiere, und auch der Name der Löwen-Apotheke ist dort oft zu finden.

M wie Mantarochen-, N wie Nacktschnecken-, O wie Orang-Utan- und P wie Pinguin-Apotheke

Dagegen klingen Mantarochen-, Nacktschnecken-, Orang-Utan-, Pinguin- oder Quallen-Apotheke doch etwas exotisch, tatsächlich sind aber nicht alle dieser fünf Namen frei erfunden. So ist der Mantarochen beeindruckend flach und hat 1400 Zähne, wäre das nicht ein trefflicher Name für eine Apotheke, in deren Nähe sich viele Zahnarztpraxen befinden? Und wer würde nicht gerne einmal durch die Pinguin-Apotheke watscheln oder sich einen Schleimlöser in der Nacktschneckenapotheke besorgen? Oder glauben Sie, dass der Name Orang-Utan-Apotheke zu „affig“ ist? Vielleicht ist man dann doch besser in der Quallen-Apotheke beraten, vor allem bei Nesselsucht.

R wie Reh-, S wie Schlangen-, T wie Tiger-, U wie Uhu- und V wie Vogel-Apotheke

Der weibliche Hisch ist die Hischkuh, der Mann des Rehs der Rehbock, aber alle gehören zur Familie der Hirsche. Die Verwirrung ist groß, wie auch manchmal in Apotheken, wenn ein Kunde erklärt, dass seine Packung sicher eine andere sei, nur welche ist nicht ganz klar, er glaube, ein viereckiges und weißes Produkt. Das Verwechslungsspiel passiert nicht nur in Reh-Apotheken.

Eine lange Schlange vor dem HV kommt nicht nur in der Schlangen-Apotheke vor. Das Reptil ist das Tier im Apotheken-A und windet sich dort um einen Giftkelch. Dieser steht symbolisch für die zahlreichen toxischen Stoffe, mit denen der Apotheker umgehen muss, die Schlange selbst verweist als Zeichen des antiken Heilgottes Äskulap auf Gesundheit und Heilkunde.

Was macht man, wenn man einem Tiger in freier Wildbahn begegnet? Auf jeden Fall nicht wegrennen, denn das Raubtier ist sowieso schneller als wir. Tatsächlich wird empfohlen, aufrecht zu stehen und sich rückwärtslaufend langsam zu entfernen, bis man aus dem Blickfeld ist. Ob das wohl auch bei den gefürchteten Lieferengpässen funktioniert? Vielleicht ja in der Tiger-Apotheke.

In Apotheken ist man in zahlreichen Notdiensten auch nachts aktiv. Der Name Uhu-Apotheke passt deshalb ganz hervorragend, denn der Uhu ist nur nachts unterwegs. Wer allerdings glaubt, dass der frühe Vogel den Wurm fängt, sollte vielleicht eher in die Vogel-Apotheke gehen. Man bedenke aber, der späte Vogel lässt sich den Wurm servieren. Wie dem auch sei, Beratung gegen Würmer erhält man in jeder Apotheke.

W wie Wiesel-, X wie Xenosaurus-, Y wie Yak- und Z wie Zebra-Apotheke

Flink wie ein Wiesel rühren PTA die Rezepturen an, und das nicht nur in der Wiesel-Apotheke.

Was ein Xenosaurus ist, wissen wahrscheinlich die wenigsten, die diesen Text lesen. Ahnungslos ist man auch manchmal in Apotheken, im Nachforschen sind wir deshalb umso besser, vielleicht ist deshalb der Name Xenosaurus-Apotheke sehr treffend.

Das Yak kann schwere Lasten tragen und ist enorm widerstandsfähig gegen kalte Temperaturen, denn es lebt in Höhen von bis zu 4500 Metern in Zentralasien. Dabei kann es steile Berghänge erklimmen und ist unglaublich ausdauernd. Man geht davon aus, dass der Ur-Yak schon vor zwei Millionen Jahren gelebt hat, Fossilien aus der Mongolei beweisen ein Alter der Rinderrasse von 100.000 Jahren. Auch die erste offizielle Apotheke gibt es schon ein Weilchen – wenn auch nicht so lange wie das Yak – und ein Team aus PKA, PTA, Apothekerinnen und Apothekern ist wohl genauso ausdauernd und widerstandsfähig wie die asiatischen Rinder. Der Name Yak-Apotheke ist deshalb nicht nur für die Offizin im zentralasiatischen Hochland sehr treffend.

Bleibt zuletzt das Zebra, dessen Streifenmuster so einzigartig wie ein Fingerabdruck ist. Die Streifen helfen den Wildpferden, sich vor Raubtieren zu tarnen, denen es bei all dem Schwarz-Weiß schwerfällt, ein einzelnes Zebra aus einer Herde herauszufiltern. Auch Stechmücken werden von den Streifen irritiert, und es wird vermutet, dass die Plagegeister die Distanz beim Landeanflug nicht richtig abschätzen können und ungebremst auf die Wildpferde stürzen. Wissenschaftler konnten beobachten, dass Pferde, denen man eine gestreifte Decke überlegt, weniger von Mücken gestochen wurden. Auch in Apotheken kennt man sich bestens mit der Prävention vor stechenden Insekten aus, so passt der Name Zebra-Apotheke nicht nur für eine Offizin in Afrika.