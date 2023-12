Die älteste Apotheke Deutschlands

Seit wann gibt es eigentlich Apotheken in Deutschland? Schon ziemlich lange, kann man sagen. Wer es ein bisschen genauer haben möchte: Seit 1241. Am 23. Mai besagten Jahres übertrug Fridericus, Gutsverwalter des Bischofs zu Trier, dem Frauenkonvent St. Thomas seine „am Graben in der Stadt Trier befindliche Apotheke nebst angrenzendem und zugehörigem Haus“ und sorgte damit dafür, dass erstmals in offiziellen Dokumenten eine „apoteca“ erwähnt wurde.