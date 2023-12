Die Geschichte der „Suppe für Säuglinge“

Danach soll es nicht lange gedauert haben, ehe sogenanntes Kindermehl, Säuglingsnahrung in Pulverform, entwickelt wurde und die Vielfalt im Angebot und bei den Herstellern stieg. Was allerdings nach einer geradlinigen Erfolgsgeschichte ohne größere Schwierigkeiten klingt, erscheint in anderem Licht, wenn man liest, dass 1867 bei einem Test von Liebigs Säuglingsnahrung an vier Neugeborenen, diese alle innerhalb weniger Tage starben.

Übrigens: Bereits zur Bronze- und Eisenzeit, also lange vor Liebigs Zeit, soll Tiermilch als Säuglingsnahrung verwendet worden sein. Das zeigen entsprechende Funde in Säuglingsgräbern.