Pirfenidon zählt zu den Immunsuppressiva und weist sowohl antiinflammatorische als auch antifibrotische Effekte auf. Der Wirkmechanismus von Pirfenidon ist allerdings noch nicht vollständig geklärt. Man geht von einer Hemmung der Synthese von TNF-β aus. Bei TNF-β (transforming growth factor beta) handelt es sich um einen Wachstumsfaktor, der zusammen mit weiteren Wachstumsfaktoren für die Aktivierung der Fibroblasten sorgt. Bei idiopathischer Lungenfibrose resultiert die übermäßige Aktivierung von TNF-β in einer Proliferation der Fibroblasten und somit in der Neubildung von Bindegewebsfasern in der Lunge.