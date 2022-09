Kurzfristige Energiesparmaßnahmen – was Apotheken wissen müssen

Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat die ohnehin angespannte Lage auf den Energiemärkten drastisch verschärft. Russland reduziert seine Gasimportmengen mehr und mehr – die Bundesregierung rechnet nicht damit, dass sich die Situation bald verbessert. Sie hat bereits die Frühwarn- und Alarmstufe sowie den Notfallplan Gas ausgerufen.

Doch nun will sie auch konkrete Energiesparmaßnahmen umsetzen – kurzfristig und auf ein halbes Jahr limitiert. Geregelt werden diese in der „Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen“ (EnSikuMaV), die am heutigen 1. September in Kraft tritt und bis Ende Februar 2023 gelten wird. „Bei der Energieeinsparung handelt es sich um eine Gemeinschaftsaufgabe von Politik, Unternehmen sowie Verbraucherinnen und Verbrauchern. Jede eingesparte Kilowattstunde hilft ein Stück weit aus der Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen heraus“, heißt es zur Erklärung in der Verordnung.

Auch die Apotheken sind von den Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung von unnötigem Energieverbrauch sowie einer Mangelsituation betroffen. Die Verordnungen sehen zum Teil Ausnahmen vor – allerdings nicht für Apotheken.