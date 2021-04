Omeprazol ist in den Konzentrationen 10 mg, 20 mg und 40 mg auf dem Markt. Die Standarddosierung beträgt in der Selbstmedikation bei Erwachsenen zur symptomatischen Behandlung der gastroösophagealen Refluxkrankheit einmal täglich 20 mg. Die Einnahme erfolgt in der Regel morgens ca. 1 h vor dem Frühstück mit einem halben Glas Wasser. Nach einer 4-wöchigen Behandlung sollten die Symptome abgeklungen sein. Je nach Indikation kann auch eine andere Dosierung und eine längere Einnahmedauer notwendig sein. Bei Patienten mit Leberfunktionsstörungen sowie Kindern sollte die Dosierung angepasst werden. Omeprazol ist vorrangig in Form von magensaftresistenten Hartkapseln oder Tabletten auf dem Markt. In Einzelfälle kann Omeprazol auch intravenös als Injektion appliziert werden.