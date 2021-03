Landkreistag hofft bei Schnelltests auf Unterstützung der Apotheken

Der Landkreistagschef befürchtet zwar kein „Überrennen“. „Aber wir müssen ein Testungsregime aufbauen“, sagte Blasig, der Landrat des Kreises Potsdam-Mittelmark ist. Mit Blick auf die Öffnungsschritte, die Bund und Länder vereinbart hatten, seien frühestens in einigen Wochen bei guter Entwicklung der neuen Infektionszahlen „für einige liebgewordene Gewohnheiten der Vergangenheit Tests notwendig“. Blasig verwies auf die Erfahrungen der Landeshauptstadt Potsdam, die seit 1. März kostenlose Schnelltests in Apotheken und Testzentren anbietet.

Bund und Länder hatten am vergangenen Mittwoch bei ihrem Corona-Gipfel beschlossen, dass alle Menschen in Deutschland von nächster Woche an mindestens einen kostenlosen Schnelltest pro Woche bekommen sollen. Der Bund will die Kosten dafür übernehmen. Je nach Entwicklung der Infektionszahlen sollen Öffnungen in kleinen Schritten möglich sein, darunter unter bestimmten Voraussetzungen frühestens ab 22. März ein Besuch von Gaststätten im Freien oder von Theater und Kino mit Schnell- oder Selbsttest. Das Brandenburger Kabinett will darüber am Freitag entscheiden.