ABDA erwartet „pragmatische Umsetzung“ der Teststrategie

Auch Apotheken dürfen solche kostenlosen Antigentests anbieten, sofern sie vom öffentlichen Gesundheitsdienst beauftragt werden, schreibt die ABDA in einer Mitteilung vom heutigen Donnerstag. „Die Einbindung der Apotheken in die Teststrategie ist grundsätzlich richtig. Wenn es Engpässe gibt, dann eher bei den Testenden als bei den Testkits selbst. Die entsprechende Rechtsverordnung zur Umsetzung der Teststrategie muss jetzt so gestaltet werden, dass das Testen in Apotheken unbürokratisch funktioniert und wirtschaftlich machbar ist“, sagte dazu ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening.

Antigen-Schnelltests, durchgeführt von geschultem Fachpersonal, seien ein wichtiges Mittel im Kampf gegen das Coronavirus und für einen Ausweg aus dem Lockdown, so die ABDA weiter. Seit Anfang Februar können demnach Apotheken auch von Gesundheitsämtern damit beauftragt werden. „In Ländern wie Baden-Württemberg und Saarland oder Städten wie Potsdam und Böblingen sind Apotheken bereits in die regionalen Testregimes eingebunden – zum Beispiel im Hinblick auf Tests in Schulen“, heißt es. Doch die ABDA betont: „Die Durchführung der Antigentests ist ein freiwilliges Angebot jeder Apotheke. Bedingt durch die hohen Arbeitsschutzanforderungen und dem Erfordernis gesonderter Räume, können nicht alle Apotheken diese Schnelltests durchführen.“