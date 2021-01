1,5 Prozent mehr Gehalt für Apothekenangestellte und Azubis

Kratt und ihr Vorstandskollege Andreas May appellieren zudem an Arbeitgeber:innen, die bislang noch keinen Corona-Bonus an ihre Angestellten ausgezahlt haben. Schließlich hatte es der Dezember in sich – die Schutzmaskenausgabe hat die Apothekenteams in Atem gehalten. „Von vielen Mitgliedern und Nichtmitgliedern haben wir gehört, dass trotz der Belastung durch die Pandemie kein Corona-Bonus ausgezahlt wurde. Bis Anfang November lag der Anteil derer, die profitiert haben, laut unserer Online-Umfrage noch unter 20 Prozent“, so Kratt und May. „Daher ist es sehr begrüßenswert, dass die Frist, in der ein steuerfreier Bonus von bis zu 1.500 Euro ausgezahlt werden kann, im Jahressteuergesetz bis zum 31. Juni 2021 verlängert wird. Wer also seine Beschäftigten noch nicht für ihren Einsatz unter erschwerten Bedingungen honoriert hat, sollte dies in der ersten Jahreshälfte nachholen.“