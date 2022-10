Häufig ist eine Erkältung schuld. Erkältungsviren dringen in die oberen Atemwege ein und besiedeln sie. Eine akute Bronchitis ist die Folge, die sich mit Husten unangenehm bemerkbar macht. Anfangs setzt über die Aktivierung des Hustenreflexes ein trockener Reizhusten ein. Im weiteren Verlauf geht dieser in einen schleimigen, produktiven Husten über. Grund für die Veränderung des Hustens ist die durch die Viren ausgelöste Entzündung der Bronchialschleimhaut, die mit einer vermehrten Produktion von zähem Bronchialschleim einhergeht. Ziele bei der Behandlung einer akuten Bronchitis sind daher das Lösen von zähem Schleim und die Reduktion der Entzündung in den Bronchien.