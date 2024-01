Privatliquidation bei unheilbaren Formfehlern empfohlen

In dieser Woche erklärte der DAV auf Anfrage der DAZ, dass sich in den vorigen Wochen keine neuen Entscheidungen zu Entlassrezepten ergeben hätten. Der DAV stehe weiter in Gesprächen mit dem GKV-Spitzenverband, könne aber wegen der Vertraulichkeit keine Details dazu benennen. Zu den Zielen erklärt der DAV-Vorsitzende Dr. Hans-Peter Hubmann: „Wir fordern die Krankenkassen auf, bei fehlerhaft ausgestellten Rezepten keine Beanstandungen und Rechnungskürzungen gegenüber Apotheken auszusprechen.“

Außerdem fordere der DAV die Krankenhäuser auf, die Regelungen umsetzen, die sie selbst verhandelt hätten. Zum Vorgehen in den Apotheken erklärt Hubmann: „Der Deutsche Apothekerverband muss derzeit den Apotheken leider weiterhin empfehlen, die Entlassrezepte bei unheilbaren Formfehlern als Privatrezepte mit ihren Patientinnen und Patienten abzurechnen.“

Doch lieber Rezept vom Hausarzt?!

In der Praxis erweist sich eine solche Privatliquidation allerdings erfahrungsgemäß oft als kaum umsetzbar. Einfacher als die Suche nach dem ausstellenden Krankenhausarzt und die Korrektur im Krankenhaus dürfte vielfach die Ausstellung eines neuen Rezeptes durch den Hausarzt sein. Doch dies sollte durch das Entlassmanagement gerade vermieden werden.