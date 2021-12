Kraut, Arznei – und Forschungsthema?

Zugegeben: Mit Weihnachten verbinde ich Thymian nicht. Es ist eines der herrlich mediterranen Kräuter, ich denke an Pasta, Tomaten und Sonnenschein, aber wenig an Klöße, Rotkraut und Roulade. Wobei es bei einigen Familien zu Weihnachten glasierte Entenbraten mit frischem Thymian geben mag. Als Apotheker und Gourmet muss man Thymian einfach lieben. Bei welchem Kraut ist die Grenze zwischen Gewürz und Arznei so schmal wie beim römischen Quendel, Thymus vulgaris?

Bei einigen ist es der Thymianduft der Weihnachtsente, der Erinnerungen an die Kindheit hervorruft. Bei mir ist es eher der Duft nach Thymol. Klagte ich über Husten, behandelte mich meine Mutter, indem sie mir ein paar Tropfen Thymol auf mein Nachthemd träufelte, das wirksamste ätherische Öl aus dem Thymian. Übrigens war der Erste, der 1719 Thymol isolierte, ein Revolutionär der Pharmazie. Unter dem preußischen „Soldatenkönig“ Friedrich I. war er fast 20 Jahre lang Leiter der Hofapotheke in Berlin. Er pochte auf eine eindeutige Beschreibung von Stoffen und Stoffbestandteilen und bot als Erster im deutschsprachigen Raum Unterricht in pharmazeutischer Chemie an, er wurde erster pharmazeutischer Hochschullehrer und etablierte das Bild des chemisch-naturwissenschaftlich gebildeten Apothekers. Doch nicht jedem ist sein Name bekannt.

Frage: Wer isolierte erstmals Thymol?