Seit dem 1.1.2024 ist das E-Rezept in Arztpraxen und Apotheken zur Routine geworden. Es wurde große Hoffnung in die flächendeckende Einführung des E-Rezepts gesetzt, mit dem Ziel, den Verordnungsweg für alle Beteiligten effizienter, sicherer und bequemer zu gestalten. Leider haben sich diese Hoffnungen im Apothekenalltag noch nicht erfüllt. Fehlerhafte Ausstellungen von E-Rezepten, technische Störungen in der Telematik-Infrastruktur und ein gestiegener Kommunikationsaufwand mit den Kunden sind derzeit die größten Herausforderungen, mit denen Apotheken konfrontiert sind.

Der "E-Rezept-Gipfel" des Deutschen Apotheker Verlags bietet innerhalb vier Live-Online-Veranstaltungen eine Plattform, um Ihre persönlichen Alltagsprobleme rund um das E-Rezept anzusprechen. Jede Veranstaltung beginnt mit einem einführenden Vortrag, gefolgt von ausreichend Zeit für Ihre konkreten Fragen in der Expertenrunde. Profitieren Sie von den verschiedenen Perspektiven der Teilnehmer aus Apotheken, Arztpraxen, Rechenzentren, Warenwirtschaft oder der Gematik. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Austausch, unsere Experten stehen Ihnen live für Ihre Themen zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine lebhafte Diskussion mit Ihnen!

Die Live-Veranstaltungen werden aufgezeichnet und stehen bis zum 31.7.2024 online zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter hier.