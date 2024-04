Aktivitäten zur Anpassung des Apothekenhonorars verdienen Unterstützung

„Recht überraschend reicht die Freie Apothekerschaft e.V. nun eine Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland beim Verwaltungsgericht Berlin ein. So soll die in der Begründung des Entwurfs des GKV-Modernisierungsgesetzes 2003 ausgeführte Anpassung des Apothekenhonorars an die jeweilige Kostenentwicklung eingefordert werden. Von den ebenfalls beschriebenen regelmäßigen Überprüfungen im Abstand von zwei Jahren dürfen die Apotheken seit mehr als 20 Jahren allenfalls träumen!“