Velnatal® Schwangerschaft + Stillzeit verfügt als Nahrungsergänzungsmittel über sogenannte Specialized Pro-resolving Mediators (SPMs). Eine Weichkapsel am Tag enthält ausgewählte Nährstoffe mit hoher Bioverfügbarkeit, die auf die Bedürfnisse von Mutter und Kind während Schwangerschaft und Stillzeit abgestimmt sind.

SPMs leiten sich von Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren ab.[5] Die in Velnatal® Schwangerschaft + Stillzeit enthaltenen SPMs leiten sich aus Omega-3-Fettsäuren ab. In Studien wurde gezeigt, dass SPMs in der Plazenta[6] und in einem hohen Anteil in der Muttermilch vorkommen.[7,8]

Die Velnatal® Produktfamilie unterstützt Frauen dabei, den empfohlenen Nährstoffbedarf vor und während der Schwangerschaft sowie in der Stillzeit zu erreichen.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.[9]

» Mehr erfahren

Referenzen