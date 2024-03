Nicht selten ergibt sich im Beratungsgespräch, dass Verdauungsbeschwerden auf Stress zurückzuführen sind. Das lässt sich Kunden auch leicht erklären: Stress bedeutet Gefahr und der Körper unterscheidet nicht, ob er es mit einem Tiger zu tun hat oder mit einem vollen Terminkalender. In beiden Fällen schaltet er in den Alarmzustand und mobilisiert seine Ressourcen, um für Kampf oder Flucht bereit zu sein. Blut, und damit Sauerstoff und Energie, fließt vor allem in die Muskulatur und das Gehirn, andere Organe werden dafür weniger stark durchblutet. Dazu gehört auch der Verdauungstrakt. Kurzfristig kommt er mit der „Benachteiligung“ gut zurecht. Hält Stress aber an, kann sich das negativ auf die Verdauung auswirken.