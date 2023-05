1 Witek TJ, Ramsey DL, Carr AN, et al. The natural history of community-acquired common colds symptoms assessed over 4-years. Rhinology. 2015; 53: 81-88.

2 Oxymetazolin 0,05% indirekter Vergleich mit anderen in DE zugelassenen Imidazolinen zur Behandlung von akuter Rhinitis / verstopfter Nase bei erkältungsbedingtem Schnupfen.

3 Reinecke S. and Tschaikin M. Investigation of the Effect of Oxymetazoline on the Duration of Rhinitis. Results of a placebo-controlled double-blind study in patients with acute rhinitis. MMW FortschrMed 2005; 147 Suppl3: 113-118.

4 Martindale. 2010. The complete drug reference. Oxymetazoline Hydrochloride. Editor: Thomson Reuters (online database).

5 Deitmer T, Scheffler R. The effect of different preparations of nasal decongestants in ciliary beat frequency in vitro. Rhinology 1993; 31:151-53.