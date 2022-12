Der Herbst ist da, die Erkältungszeit steht vor der Tür. Natürlich erlebt jeder diese Zeit anders. Doch eines haben wir alle irgendwann einmal gemeinsam: Es kratzt im Hals und Schlucken sowie Sprechen sind mehr als unangenehm. Gut, dass es für jeden Apothekenkunden das passende Lemocin® gibt. Das bewährte Lemocin gegen Halsschmerzen mit Limonengeschmack hilft der ganzen Familie ab den ersten Anzeichen von Halsschmerzen und sogar Kindern ab 5 Jahren. Jetzt erweitert STADA die Lemocin-Range: Das schnelle und doppelt aktive Lemocin für Erwachsene.

Was sind Halsschmerzen überhaupt? Halsschmerzen äußern sich vornehmlich im Mund- und Rachenbereich, doch können sich auch bis auf die Ohren ausweiten. Sie treten oft im Zusammenhang mit Rachenschmerzen, Heiserkeit oder Schluckbeschwerden auf. Es gibt verschiedene Arten von Halsschmerzen, denen unterschiedliche Auslöser zugrunde liegen. Grundsätzlich wird zwischen akuten und chronischen Halsschmerzen unterschieden.

Jetzt hilft für jeden das richtige Lemocin® gegen Halsschmerzen. Das bewährten Lemocin gegen Halsschmerzen mit Limonengeschmack besteht aus der 3-fach Kombination aus Cetrimoniumbromid, Tyrothricin und Lidocain. Damit wirken sie bereits bei den ersten Anzeichen schmerzstillend, antibakteriell und entzündungshemmend. Wussten Sie, dass Kinder häufiger an bakteriell bedingten Halsschmerzen leiden als Erwachsene*? Genau deshalb ist die Wirkstoffkombination so ideal für Kinder bereits ab 5 Jahren geeignet. Darüber hinaus sind sie dank des Limonengeschmacks angenehm zu lutschen.

Erwachsenen können Sie das schnelle und doppelt aktive Lemocin empfehlen. Das doppelt aktive Lemocin® gegen Halsschmerzen lindert Halsschmerzen mit einer in Deutschland einzigartigen und starken Wirkstoffkombination: 2 mg Lidocain lindern besonders schnell den Schmerz, die anderen Wirkstoffe wirken antiseptisch. Die doppelt aktiven Lemocin® Halstabletten für Erwachsene sind in den Geschmacksrichtungen Orange und Honig-Zitrone erhältlich.

Doch nicht nur mit Halsschmerzen kommen Menschen in der Erkältungszeit zu Ihnen. Sondern auch mit vielen anderen Erkältungssymptomen. "Bei Erkältungen immer an Ihrer Seite" – dieses Versprechen schätzen Ihre Kunden. Damit Sie in jeder Phase der Erkältung das passende Produkt empfehlen können, geben wir von Stada das Versprechen auch Ihnen. Von Erkältungskümmerern für Erkältungskümmerer. Mit einem breiten Angebot an Services und unserem umfangreichen Produktportfolio, das für jede Erkältungsphase genau die richtige Lösung bereitstellt. Als verlässlicher Partner wollen wir Ihren Arbeitsalltag auch darüber hinaus bestmöglich erleichtern – mit einer neuen Kampagne. Diese weist Sie mit all Ihrer Expertise ganz offiziell als Erkältungskümmerer aus. Und gibt Ihnen exklusive Materialien an die Hand, mit denen Sie sich noch besser um Ihre Kunden kümmern können. Erkältungskümmerer machen's möglich. Alle Symptome. Ein Portfolio. Viele Services.

Bestellen Sie die Servicematerialien kostenfrei unter stadadirekt.de/erkaeltungskuemmerer und profitieren Sie von zahlreichen absatzfördernden Servicematerialien wie Wobbler, Abreißblocks, Türaufkleber Dosieretiketten und sogar einem Kommunikationspaket für das Social-Media-Team Ihrer Apotheke. Wir bei STADA setzen uns seit 125 Jahren als verlässlicher Partner für die Gesundheit der Menschen ein. Dabei hat unser Ansporn, immer neue Lösungen für gesundheitliche Probleme zu finden, genauso Tradition wie unsere enge Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kollegen. Wir kü mmern uns um Sie – so, wie Sie sich um Ihre Kunden kümmern.

*1 Shulman ST et al. Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis: 2012 Update by the Infectious Diseases Society of America. CID 2012;55(10):e86–102