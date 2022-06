Doch seitens der Ärzte-Verbände ist bislang vor allem Kritik am neuen Angebot der Apotheken zu hören: Damit übernähmen sie ärztliche Leistungen und würden dafür auch noch besser honoriert. Vom „Versorgungschaos“ und einem „fundamentalen Angriff auf die hausärztliche Versorgung“ ist die Rede. Ullmann, selbst Arzt, kann die dahintersteckende „Denke“ verstehen, wie er erklärte. Dies sei allerdings ein deutsches Phänomen. Er selbst habe drei Jahre in den Vereinigten Staaten als Mediziner gearbeitet und dabei die Zusammenarbeit mit Apothekern auf den Stationen kennen und schätzen gelernt. Ob Wechselwirkungen oder Dosierungsfragen – natürlich könnten auch Ärzte Tabellen bemühen. „Aber ich habe diese Dienstleistung als sehr wertvoll empfunden“. Auch in deutschen Intensivstationen habe er eine solche Zusammenarbeit erlebt – dennoch ist sie nicht die Regel. Hier müsse die Ärzteschaft ihre Hausaufgaben erledigen, die Interdisziplinarität müsse noch geübt werden. „Es sind die wenigsten, die offen sind“, räumt der FDP-Politiker ein. Die, die es seien, hätten in der Regel selbst im Ausland gearbeitet. Es sei nun eine große Herausforderung, die konservativen Kollegen mitzunehmen. Ullmann zeigte sich aber überzeugt, dass die Ärztinnen und Ärzte mit der Zeit verstehen werden, dass die Leistungen der Apotheken gut und im Sinne der Patient:innen seien. Nicht zuletzt würden sie auch selbst entlastet – und müssten dabei nicht befürchten, arbeitslos zu werden.