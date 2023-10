Mit dem neuen Dronabinol-Konzentrat bietet Spectrum Therapeutics eine Rezeptursubstanz an, die die Herstellung von Öliger Dronabinol-Lösung nach NRF 22.8. in der Apotheke deutlich einfacher macht. Der Herstellungsprozess umfasst nur wenige Schritte, und für die Identitätsprüfung ist ein Schnelltest bereits in der Packung enthalten.