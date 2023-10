Dronabinol-Tropfen: Konzentrat für eine vereinfachte Herstellung

Mit dem neuen Dronabinol-Konzentrat bietet Spectrum Therapeutics eine Rezeptursubstanz an, die die Herstellung von Öliger Dronabinol-Lösung nach NRF 22.8. in der Apotheke deutlich einfacher macht. Der Herstellungsprozess umfasst nur wenige Schritte und für die Identitätsprüfung ist ein Schnelltest bereits in der Packung enthalten. Was gilt es bei der Herstellung zu beachten?