Spectrum Therapeutics ist für medizinische Cannabinoid-Wirkstoffe in hoher Qualität, verlässliche Lieferfähigkeit und kompetenten Service bekannt. Mit dem neuen Dronabinol-Konzentrat bietet es Apotheken eine weitere Verbesserung: Dronabinol ist jetzt bereits vorgelöst in Miglyol in einer Glasspritze erhältlich. Das spart kostbare Zeit bei der Rezeptur.