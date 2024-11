Pharma Deutschland: Kosten für EU-Abwasserrichtlinie werden deutlich unterschätzt

Der Branchenverband Pharma Deutschland weist in einer Pressemitteilung von diesem Mittwoch darauf hin, dass die geplante vierte Filterstufe in Kläranlagen deutlich teurer werden könnte, als vom Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) veranschlagt. Durch die Anfang November von EU-Ministerrat beschlossene Novellierung der EU-Kommunalabwasser-Richtlinie (KARL) müssen Hersteller von Arzneimitteln und Kosmetik mindestens 80 Prozent der anfallenden Kosten für die neue Reinigungsstufe in Kläranlagen tragen, die Mikroschadstoffe entfernen soll. Pharma Deutschland hat die veranschlagten Ausgaben des VKU mit Daten von 25 zwischen 2018 und 2024 geplanten und bereits gebauten Klärwerksprojekten verglichen, heißt es in der Pressemitteilung.