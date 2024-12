Auf falschem Kurs

Angesichts der gewaltigen Differenz zwischen der geplanten Apotheken-Reform und der Milliarden-Forderung der ABDA brachte die Apothekengewerkschaft Adexa im März die Idee ins Gespräch, die Apotheken sollten eine Personalzulage erhalten. Wenn der Festzuschlag pro Rx-Packung um 80 Cent steigen würde, könnten die Apotheken die Gehälter um die von der Adexa geforderten 10 Prozent erhöhen (DAZ 12, S. 15). Im April erklärte die FDP Thüringen, sie sehe „erheblichen Nachsteuerungsbedarf“ in der Gesundheitsversorgung. Der dortige Generalsekretär der Partei, Robert-Martin Montag, legte einen Sieben-Punkte-Plan zur Apothekenvergütung vor. Darunter waren ein höherer Festzuschlag, ein dynamischer prozentualer Zuschlag, ein abhängig vom Zahlungstermin gestaffelter Kassenabschlag und mehr Honorar für das Medikationsmanagement (DAZ 17, S. 9). Kristine Lütke, die im März Obfrau der FDP-Fraktion im Bundestagsgesundheitsausschuss und Berichter­statterin für Apothekenthemen wurde, beschrieb ihre Position in einem DAZ-Interview. Sie erklärte, eine reine Umverteilung würde bei der Apothekenvergütung nicht genügen. Doch gleichzeitig sei im Blick zu behalten, was innerhalb des Gesundheitssystems refinanzierbar sei. Was an einer Stelle gegeben werde, müsse an anderer Stelle genommen werden. (DAZ 18, S. 12 ff.)