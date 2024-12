Frauen im Mittelpunkt

Arzneimitteltherapien in der Schwangerschaft sind ein Dauerthema in der Beratung. 2024 ging es wieder einmal um die Sicherheit von Paracetamol. Zum immer wieder diskutierten Risiko von neurologischen Entwicklungsstörungen und Störungen des kindlichen Verhaltens (Autismus, ADHS) wurde in Schweden mit den Daten von 2,4 Millionen Kindern eine Geschwisteranalyse mit einer Nachbeobachtungszeit von bis zu 26 Jahren durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen keine Beweise für einen kausalen Zusammenhang zwischen Para­cetamol-Konsum während der Schwangerschaft und einem erhöhten Risiko für Autismus, ADHS und geistiger Behinderung der Nachkommen. Die von den Studienautoren ge­folgerte Entwarnung für Paracetamol wurde prompt kritisiert: Die ausschließliche Auswertung der Einnahme von Paracetamol auf ärztliche Verschreibung hin würde die Ergebnisse verzerren, außerdem stünden andere Risiken, die Paracetamol zugeschrieben würden, beispielsweise Asthma bronchiale oder Hodenhochstand, nach wie vor im Raum. Es bleibt also dabei, dass Paracetamol in der Schwangerschaft so kurz und so moderat wie möglich erfolgen sollte (DAZ 18, S. 36 und DAZ 34, S. 26).

Auch mit der ADHS-Therapie während der Schwangerschaft beschäftigten sich Wissenschaftler 2024. In einer Metaanalyse kamen sie zu dem Ergebnis, dass eine Behandlung mit Methylphenidat oder Atomoxetin nicht zu einem erhöhten Risiko für Fehlgeburten führt (DAZ 46, S. 26).