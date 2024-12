Das Mordwerkzeug: eine Flasche Enzianschnaps

Das Opfer: der völlig unbeteiligte Albert B.

Der Tatzeitpunkt: Valentinstag, der Tag der Liebenden

Der Tathergang: komplex



Werner M. verbringt den Februar 1967 auf einem mehrwöchigen Lehrgang für Angestellte des Deutschen Wetterdienstes im oberbayerischen Fürstenfeldbruck, rund 100 Kilometer von seinem Wohnort Kempten und seiner Frau entfernt.

Einige Tage vor dem Valentinstag erhält Werner M. ein Päckchen mit unbekanntem Absender. Darin eine Flasche Enzianschnaps und eine Karte: „Gruß aus der Oberpfalz, aber alleine trinken mit Genuss.“ Werner M. stellt die Flasche in seinem Zimmer ab und schenkt ihr weiter keine Beachtung.

Am 14. Februar 1967 klagt ein Kollege über eine lästige Erkältung und plant den Kauf einer Flasche Rum gegen seine Beschwerden. Werner M. bietet ihm stattdessen den Enzianschnaps an. Der Kollege – Albert B. – trinkt „ein Krügerl nach Seemannsart in einem Zug aus“, wie Werner M. später zu Protokoll geben wird.

Albert B. schnappt nach Luft, ruft „Das ist ja sauer!“, spült sich noch am Waschbecken den Mund aus, sackt jedoch Sekunden später krampfend zusammen, in der Klinik kann nur noch sein Tod festgestellt werden. Schnell wird klar: Albert B. wurde vergiftet. Der tödliche Enzianschnaps hatte jedoch den Falschen getroffen, Mordopfer sollte eigentlich Werner M. sein.