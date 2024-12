Giftiges Blut

Der Held, den wir heute suchen, wurde von der eigenen Ehefrau umgebracht – mit Gift. Das klingt zwar tragisch, aber nicht unbedingt außergewöhnlich. Schließlich gilt Gift als klassische Mordwaffe der Frauen. Doch in diesem Fall wollte die Ehefrau ihren Mann ganz und gar nicht umbringen. Es war vielmehr ein verzweifelter Versuch, seine Liebe zu ihr aufrechtzuerhalten. Denn ihr Held war nicht nur bekannt für heroische Taten, sondern auch für ausschweifende Liebschaften. Als er sich einmal wieder in eine andere Frau verguckte, tränkte seine Gattin ein Gewand in das Blut des Zentauren Nessos. Dieser hatte ihr gesagt, dass durch sein Blut das Herz ihres Mannes für immer ihr gehören würde. Allerdings: Nessos hatte gelogen. Sein Blut war keinesfalls ein Liebeselixier, sondern hochgiftig und fügte dem Helden solche Qualen zu, dass er sich selbst auf einem Scheiterhaufen verbrennen ließ – allerdings zog er anschließend als Unsterblicher in den Olymp ein. Seine Frau hingegen brachte sich am Ende vor lauter Gram selbst um.